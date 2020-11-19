Російському актору Гребенщикову заборонили в'їзд в Україну на три роки: з'явилося відео його пояснень

Російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну. Це сталося після того, як він прибув в аеропорт "Бориспіль" рейсом з Мінська.

За його словами, в Україні він планував приєднатися до телевізійних зйомок. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, під час прикордонного оформлення співробітники встановили, що Гребенщиков незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму, де брав участь в зйомках.

Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну Скріншот

Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в'їзду на територію України та виїзду з неї.

Відзначимо, що в той же час актор навідріз відмовлявся визнавати відвідування Криму. Але і пояснити прикордонникам своє торішнє перебування там також не зміг.

В результаті його не пустили в Україну і прийняли рішення про 3-річну заборону на в'їзд в нашу країну.

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