Російському актору Гребенщикову заборонили в'їзд в Україну на три роки: з'явилося відео його пояснень

Софія Ковнір Люди 14:31, 19.11.2020

Російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну. Це сталося після того, як він прибув в аеропорт "Бориспіль" рейсом з Мінська.

За його словами, в Україні він планував приєднатися до телевізійних зйомок. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, під час прикордонного оформлення співробітники встановили, що Гребенщиков незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму, де брав участь в зйомках.

Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну
Скріншот

Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в'їзду на територію України та виїзду з неї.

Відзначимо, що в той же час актор навідріз відмовлявся визнавати відвідування Криму. Але і пояснити прикордонникам своє торішнє перебування там також не зміг.

В результаті його не пустили в Україну і прийняли рішення про 3-річну заборону на в'їзд в нашу країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американську співачку Біллі Айліш звинуватили в "руйнуванні країни" через відмову підтримки чинного президента США Дональда Трампа. Виконавиця опинилася "в чорному списку" уряду країни.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок

Порошенко – Зеленському: це вже агонія, Уманський розповів про ваше "Велике крадівництво"

У музей Революції Гідності в Києві прийшли з обшуками: перші подробиці

Страшно, коли в трубку кричать, що людина задихається, швидка не їде, а вдома дитина

Росію розгромили в Лізі націй 0:5 і не пустили в елітний дивізіон