Російського продюсера Фадєєва включили в "чорний список" СБУ

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ включило російського продюсера Максима Фадєєва у список осіб, які становлять загрозу для національної безпеки країни.

Про це повідомила пресслужба на офіційному сайті відомства в п'ятницю, 20 листопада. До речі, причина включення продюсера у "чорний список" зараз не уточнюється.

"11 листопада 2020 на Міністерство культури й інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва. Відповідним наказом МКІП від 19 листопада № 2319 російський музикант був включений в перелік", – зазначено в повідомленні.

mkip.gov.ua

Нагадаємо, що в'їзд на територію України терміном на три роки Максиму Фадєєву СБУ заборонила ще в травні цього року. Станом на 20 листопада, в списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці є вже 156 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше продюсер Максим Фадєєв назвав "зашкваром" творчість реп-артистів та їхній стиль життя.