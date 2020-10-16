Російського письменника і піарника Єльцина арештували за згвалтування неповнолітніх

Російського письменника, колишнього керівника піаркампанії першого президента РФ Бориса Єльцина Дмитра Стародубцева звинуватили в згвалтуванні неповнолітніх.

Автора еротичних бестселерів заарештували на два місяці. Одна з його ймовірних жертв, 23-річна мешканка Москви заявила, що Стародубцев згвалтував її десять років тому. Про це пише "Комсомольська правда".

56-річний чоловік утримуватиметься під вартою до з'ясування всіх обставин, розповіли в Хорошевському суді Москви. Йому інкримінують частину 3 статті 132 КК РФ ("Насильницькі дії сексуального характеру, вчинені щодо неповнолітніх осіб").

Розслідування почалося після звернення в поліцію мешканки Москви, яка заявила, що десять років тому її неодноразово гвалтував співмешканець матері Стародубцев. Тоді їй було 13 років.

Дмитра Стародубцева арештували згвалтування неповнолітніх. Яндекс Дзен

За версією слідства, Стародубцев діяв не один, а з товаришем, з яким вони разом знайомилися в соцмережах з матерями, котрі виховували дочок дошкільного віку.

У кримінальній справі поки тільки два епізоди. Однак, за даними деяких джерел, жертв може бути більше десятка.

"Дітей залякували і вони не розповідали про те, що трапилося мамам. Зараз відпрацьовуються всі контакти обвинувачених. Ведеться пошук інших постраждалих", – повідомило анонімне джерело.

Сам Стародубцев свою провину заперечує. У суді він заявив, що вся інформація щодо злочину – наклеп.

Відзначимо, Дмитру Стародубцеву 56 років. Свою кар'єру він починав як журналіст, у 90-ті він став керівником піаркампанії Бориса Єльцина. Пізніше Стародубцев почав писати книги. У березні 2009 року роман Дмитра Стародубцевa "Сильвін з сильфонні" потрапив до лонг-лист літературної премії "Національний бестселер". Він також є автором серії еротичних видань, в тому числі скандального роману "В пошуках оргазму".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо про секс-скандал зі знаменитим гравцем "Що? Де? Коли?" Олександром Друзьом – колишня учасниця дитячої команди розповіла, що чоловік чіплявся до неї, коли їй було 16 років.