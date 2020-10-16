Російського письменника і піарника Єльцина арештували за згвалтування неповнолітніх

Російського письменника, колишнього керівника піаркампанії першого президента РФ Бориса Єльцина Дмитра Стародубцева звинуватили в згвалтуванні неповнолітніх.

Автора еротичних бестселерів заарештували на два місяці. Одна з його ймовірних жертв, 23-річна мешканка Москви заявила, що Стародубцев згвалтував її десять років тому. Про це пише "Комсомольська правда".

56-річний чоловік утримуватиметься під вартою до з'ясування всіх обставин, розповіли в Хорошевському суді Москви. Йому інкримінують частину 3 статті 132 КК РФ ("Насильницькі дії сексуального характеру, вчинені щодо неповнолітніх осіб").

Розслідування почалося після звернення в поліцію мешканки Москви, яка заявила, що десять років тому її неодноразово гвалтував співмешканець матері Стародубцев. Тоді їй було 13 років.

За версією слідства, Стародубцев діяв не один, а з товаришем, з яким вони разом знайомилися в соцмережах з матерями, котрі виховували дочок дошкільного віку.

У кримінальній справі поки тільки два епізоди. Однак, за даними деяких джерел, жертв може бути більше десятка.

"Дітей залякували і вони не розповідали про те, що трапилося мамам. Зараз відпрацьовуються всі контакти обвинувачених. Ведеться пошук інших постраждалих", – повідомило анонімне джерело.

Сам Стародубцев свою провину заперечує. У суді він заявив, що вся інформація щодо злочину – наклеп.

Відзначимо, Дмитру Стародубцеву 56 років. Свою кар'єру він починав як журналіст, у 90-ті він став керівником піаркампанії Бориса Єльцина. Пізніше Стародубцев почав писати книги. У березні 2009 року роман Дмитра Стародубцевa "Сильвін з сильфонні" потрапив до лонг-лист літературної премії "Національний бестселер". Він також є автором серії еротичних видань, в тому числі скандального роману "В пошуках оргазму".

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