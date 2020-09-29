Російського музиканта Юрія Башмета госпіталізували з коронавірусом

Юля Ухіна Люди 10:58, 29.09.2020 Оновлено: 11:05, 29.09.2020

Народного артиста СРСР, диригента Юрія Башмета госпіталізували в Москві з коронавірусом. Разом з ним до лікарні забрали і його дружину Наталю.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, в артиста спостерігається задишка, лікарі діагностували у нього пневмонію. Стан Башмета оцінюється як середньої тяжкості.

Юрій Башмет – радянський і російський диригент, педагог, громадський діяч. З 2002 року – художній керівник та головний диригент Державного симфонічного оркестру "Нова Росія". Як соліст і диригент виступає з найкращими симфонічними оркестрами світу.

Telegram-канал Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий закарпатський художник, член Національної спілки художників України Юрій Боднар 25 вересня помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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