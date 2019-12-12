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12 грудня • оновлено в 15:50
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Зірку російського кіно висунули на місце Путіна після скандалу зі "Слугою народу": хто він такий

1.7т
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Російський канал "ТНТ" прокоментував показ серіалу "Слуга народу".

В анонсі телеканал пропонує уявити, що президентом Росії став актор Олександр Робак, який зіграв головну роль у серіалі "Домашній арешт" – простого робітника, який несподівано стає мером. Хто такий Олександр Робак і чим він відомий, – розповідає OBOZREVATEL.

Зірку російського кіно висунули на місце Путіна після скандалу зі "Слугою народу": хто він такий

24СМІ

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Россияне еще не созрели до "Слуги народа"

Олександр Робак – російський актор театру і кіно, кінорежисер і кінопродюсер. У кіно знімається з 1998 року.

Він зіграв у фільмах "День повного місяця", "Брат 2", "Снігова людина", "Будинок на Озерній", "Переможець", "Грецький горішок", "В Кейптаунському порту".

Зірку російського кіно висунули на місце Путіна після скандалу зі "Слугою народу": хто він такий

alabanza.ru

У 2018 році Олександр Робак виконав головну роль у сатиричному серіалі "Домашній арешт" Семена Слєпакова.

У серіалі актор зіграв прямолінійного і чесного простого роботягу з міста Синєозерська Івана Самосонова, який у 1990-ті роки працював далекобійником, а зараз періодично зловживає алкоголем.

Зірку російського кіно висунули на місце Путіна після скандалу зі "Слугою народу": хто він такий

Кадр із серіалу "Домашній арешт"

За сюжетом серіалу, чинний мер Синєозерська Аркадій Анікєєв спіймався на великому хабарі й потрапив під домашній арешт за місцем прописки – в комунальній квартирі. До того ж його кидає дружина, на яку записано все майно.

Опинившись у комуналці, Аркадій Анікєєв стикається з Іваном Самсоновим, з яким жив там у дитинстві. Анікєєв вирішує допомогти Самсонову стати новим мером Синєозерська, щоб той допоміг зняти з нього всі звинувачення.

Зірку російського кіно висунули на місце Путіна після скандалу зі "Слугою народу": хто він такий
Новини
Вже не бояться? На росТБ пропустили крамолу про Путіна із серіалу "Слуга народу"

"Уявіть, якби президентом Росії став актор Олександр Робак. Чому він? Тому що саме він зіграв у серіалі "Домашній арешт" на Premier простого мужика, який висуває свою кандидатуру в мери і разом з близькими, друзями і ворогами проходить нелегкий шлях посвяти в російську політику", – йдеться в анонсі телеканалу "ТНТ" серіалу "Слуга народу".

Зірку російського кіно висунули на місце Путіна після скандалу зі "Слугою народу": хто він такий

globalsib.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський розважальний телеканал "ТНТ" повністю зняв популярний український серіал "Слуга народу", після того, як запустив версію з жартом про президента РФ Володимира Путіна.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Росія
Теги
Серіал Слуга Народу кіно політика шоу-бизнес актор
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