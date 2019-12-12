Зірку російського кіно висунули на місце Путіна після скандалу зі "Слугою народу": хто він такий

Російський канал "ТНТ" прокоментував показ серіалу "Слуга народу".

В анонсі телеканал пропонує уявити, що президентом Росії став актор Олександр Робак, який зіграв головну роль у серіалі "Домашній арешт" – простого робітника, який несподівано стає мером. Хто такий Олександр Робак і чим він відомий, – розповідає OBOZREVATEL.

24СМІ

Олександр Робак – російський актор театру і кіно, кінорежисер і кінопродюсер. У кіно знімається з 1998 року.

Він зіграв у фільмах "День повного місяця", "Брат 2", "Снігова людина", "Будинок на Озерній", "Переможець", "Грецький горішок", "В Кейптаунському порту".

alabanza.ru

У 2018 році Олександр Робак виконав головну роль у сатиричному серіалі "Домашній арешт" Семена Слєпакова.

У серіалі актор зіграв прямолінійного і чесного простого роботягу з міста Синєозерська Івана Самосонова, який у 1990-ті роки працював далекобійником, а зараз періодично зловживає алкоголем.

Кадр із серіалу "Домашній арешт"

За сюжетом серіалу, чинний мер Синєозерська Аркадій Анікєєв спіймався на великому хабарі й потрапив під домашній арешт за місцем прописки – в комунальній квартирі. До того ж його кидає дружина, на яку записано все майно.

Опинившись у комуналці, Аркадій Анікєєв стикається з Іваном Самсоновим, з яким жив там у дитинстві. Анікєєв вирішує допомогти Самсонову стати новим мером Синєозерська, щоб той допоміг зняти з нього всі звинувачення.

"Уявіть, якби президентом Росії став актор Олександр Робак. Чому він? Тому що саме він зіграв у серіалі "Домашній арешт" на Premier простого мужика, який висуває свою кандидатуру в мери і разом з близькими, друзями і ворогами проходить нелегкий шлях посвяти в російську політику", – йдеться в анонсі телеканалу "ТНТ" серіалу "Слуга народу".

globalsib.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський розважальний телеканал "ТНТ" повністю зняв популярний український серіал "Слуга народу", після того, як запустив версію з жартом про президента РФ Володимира Путіна.

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