Російського актора Ігоря Угольникова госпіталізували через коронавірус

Відомий російський актор та режисер Ігор Угольников госпіталізований в одну з московських лікарень через коронавірус. У нього діагностували двосторонню пневмонію.

Перші симптоми COVID-19 в актора з'явилися 23 листопада. Тоді в Угольникова пропав нюх, і з'явилася ломота в тілі. Через якийсь час у знаменитості стали проявлятися інші симптоми захворювання у вигляді кашлю та високої температури. Про це повідомляє видання "МК".

Ігор Угольников saint-petersburg.sm-news.ru

КТ показала двосторонню пневмонію, тест на коронавірус також виявився позитивним. В результаті медики прийняли рішення госпіталізувати 57-річного актора, його стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Ігор Угольников – радянський та російський актор і режисер театру, кіно й телебачення, сценарист, телеведучий, заслужений артист РФ. Він знімався в таких фільмах як "Глибше", "Лихо з розуму", "Вічне життя Олександра Христофорова", "Привид" та багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча, актриса і політик Ксенія Собчак заявила, що заразилася коронавірусом. Зараз вона майже здорова.