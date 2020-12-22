Російського актора Гуськова внесли до "чорного списку" СБУ

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Російського актора Гуськова внесли до 'чорного списку' СБУ

Служба безпеки України внесла до "чорного списку" російського актора Олексія Гуськова. Як з'ясувалося, артист неодноразово відвідував окупований Крим, а також відверто підтримував політику президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, Гуськов часто був запрошеним гостем пропагандистських заходів Кремля. Про це повідомили в базі "Миротворець".

Як стало відомо, раніше актор на фестивалі "Євразійський міст" захоплено відреагував на те, що окупований Крим став російським.

"Давайте цим фестивалем допоможемо ще раз зв'язатися Криму і з Росією, і з усім світом", – сказав Гуськов.

Відзначимо, що тепер російському акторові заборонений в'їзд в Україну терміном на три роки.

Російський актор Олексій Гуськов

  • Нагадаємо, Олексій Гуськов – це радянський і російський актор театру, кіно і дубляжу, сценарист, продюсер. Лауреат Державної премії Російської Федерації в області літератури і мистецтва, а також член партії "Єдина Росія".

  • Він відомий ролями у таких кінострічках як "Кордон. Тайговий роман", "Мусорщик", "Класик", "Розпечена субота", "Прості істини" і багатьох інших.

  • Також Гуськов вибухнув страшилкою про те, що в дитинстві його сусіди в Києві із західної України нібито мріяли побачити всіх "москалів" в гробах.

  • Крім того, він назвав український уряд "виродками" за те, що йому заборонили в'їзд у країну роками раніше.

Гуськова занесли до "чорного списку" СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російському акторові Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну. Це сталося після того, як він прибув в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Мінська.

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