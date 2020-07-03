Геннадія Хазанова рятували лікарі від задухи: в актора прокоментували

Крістіна Долматова Люди 20:34, 3.07.2020 Оновлено: 21:49, 3.07.2020

Популярному російському актору Геннадію Хазанову стало погано, і зараз лікарі надають йому екстрену допомогу.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, посилаючись на помічницю артиста. За словами жінки, Хазанов почав задихатися, тому довелося викликати швидку. Зараз медики ухвалюють рішення про госпіталізацію актора.

Геннадій Хазанов (фото - kp.ru)

Як передає Telegram-канал "360", незабаром концертна директорка Хазанова спростувала повідомлення в ЗМІ про погане самопочуття актора.

"Інформація про нібито погане самопочуття Геннадія Вікторовича не відповідає дійсності. Він у повному здоров'ї, почувається чудово і до лікарів не звертався", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий американський комік, актор і режисер Карл Райнер. Йому було 98 років.

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