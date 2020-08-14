Російський ведучий Козирєв про Путіна: ми пробили дно, коли він зайняв престол

З моменту приходу Володимира Путіна до влади в Росії країна почала "пробивати дно", оскільки державу очолила людина, яка раніше працювала на злочинну організацію.

Таку думку висловив російський журналіст, ведучий та продюсер Михайло Козирєв в інтерв'ю Юрію Дудю на YouTube (дивіться відео в кінці новини). Він також зазначив, що ніколи не мав ілюзій щодо Путіна як президента.

Також Козирєв процитував фразу з пісні рок-гурту Lumen "Я так люблю свою країну, але ненавиджу державу", яка для нього стала знаковою.

Козирєв на шоу "вДудь" засудив Путіна Скріншот відео

"У момент приходу Путіна до влади в мене взагалі ніяких ілюзій не було. Вони зникли відразу, все було зрозуміло, ще коли він став прем'єром, з цього моменту в Росії все йшло тільки вниз. Із кожним разом ставало все гірше, гірше й гірше. Тому, коли гурт Lumen випустила пісню з фразою "Я так люблю свою країну, але ненавиджу державу, саме це відчуття у мене й було. Ми, Росія, дно пробили, як тільки Путін зайняв престол", – висловився Михайло Козирєв.

Він також пояснив, що його позиція пов'язана минулим Путіна, який раніше працював у КДБ. Козирєв вважає цю організацію злочинною, а її співробітників порівняв із "м'ясниками".

Козирєв та Дудь Скриншот відео

"Я судив по людині, не бачачи її у справі, насамперед через КДБ. Це злочинна, огидна організація, в якій порядна людина працювати не може. Це моє переконання. Я не приймаю персональний вибір будь-якої людини, яка хоче в КДБ. Є ще професія м'ясника, але я не можу прийняти вибір людини, яка хоче приставляти шокер до чола тварини і вбивати її", – додав ведучий.

Також, на його думку, в Росії необхідно повністю "перезавантажити" владу, і тільки тоді можна буде спостерігати позитивну динаміку розвитку країни.

"У моїй державі, з такою спадщиною, потрібно починати з нуля. Потрібно викорінити всю владу, набрати нове покоління й почати все з нульової точки, як це зробили в Грузії. Але в нашій країні це неможливо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Козирєв заявляв, що багато років у Росії нічого не зміниться, адже в той час, коли світ вчиться лікувати рак, прагне підкорити Марс і стирає межі між расами, "маленький, ображений і знехтуваний світом співробітник спецслужб" лише продовжує хвалитися ядерною зброєю.

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