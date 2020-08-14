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Російський ведучий Козирєв про Путіна: ми пробили дно, коли він зайняв престол

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Михайло Козирєв розкритикував Путіна

Михайло Козирєв розкритикував Путіна. Колаж

З моменту приходу Володимира Путіна до влади в Росії країна почала "пробивати дно", оскільки державу очолила людина, яка раніше працювала на злочинну організацію.

Таку думку висловив російський журналіст, ведучий та продюсер Михайло Козирєв в інтерв'ю Юрію Дудю на YouTube (дивіться відео в кінці новини). Він також зазначив, що ніколи не мав ілюзій щодо Путіна як президента.

Також Козирєв процитував фразу з пісні рок-гурту Lumen "Я так люблю свою країну, але ненавиджу державу", яка для нього стала знаковою.

Козирєв на шоу "вДудь" засудив Путіна

Козирєв на шоу "вДудь" засудив Путіна Скріншот відео

"У момент приходу Путіна до влади в мене взагалі ніяких ілюзій не було. Вони зникли відразу, все було зрозуміло, ще коли він став прем'єром, з цього моменту в Росії все йшло тільки вниз. Із кожним разом ставало все гірше, гірше й гірше. Тому, коли гурт Lumen випустила пісню з фразою "Я так люблю свою країну, але ненавиджу державу, саме це відчуття у мене й було. Ми, Росія, дно пробили, як тільки Путін зайняв престол", – висловився Михайло Козирєв.

Він також пояснив, що його позиція пов'язана минулим Путіна, який раніше працював у КДБ. Козирєв вважає цю організацію злочинною, а її співробітників порівняв із "м'ясниками".

Козирєв та Дудь

Козирєв та Дудь Скриншот відео

"Я судив по людині, не бачачи її у справі, насамперед через КДБ. Це злочинна, огидна організація, в якій порядна людина працювати не може. Це моє переконання. Я не приймаю персональний вибір будь-якої людини, яка хоче в КДБ. Є ще професія м'ясника, але я не можу прийняти вибір людини, яка хоче приставляти шокер до чола тварини і вбивати її", – додав ведучий.

Також, на його думку, в Росії необхідно повністю "перезавантажити" владу, і тільки тоді можна буде спостерігати позитивну динаміку розвитку країни.

"У моїй державі, з такою спадщиною, потрібно починати з нуля. Потрібно викорінити всю владу, набрати нове покоління й почати все з нульової точки, як це зробили в Грузії. Але в нашій країні це неможливо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Козирєв заявляв, що багато років у Росії нічого не зміниться, адже в той час, коли світ вчиться лікувати рак, прагне підкорити Марс і стирає межі між расами, "маленький, ображений і знехтуваний світом співробітник спецслужб" лише продовжує хвалитися ядерною зброєю.

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