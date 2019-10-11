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11 жовтня • оновлено в 13:17
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Російський співак зробив нову заяву про хвору Заворотнюк

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Російський співак Стас Михайлов розповів, що створений фанатами аккаунт у соціальній мережі на підтримку актриси Анастасії Заворотнюк заблокували.

Про це співак написав у себе в Instagram. Він заявив, що соцмережа зробила це, оскільки вважає активність на сторінці підозріло високою.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

НТВ

"Вкотре переконуюся, що наші люди найкращі!!!" — зазначив Михайлов.

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Він сказав, що зараз сторінку намагаються відновити. Крім того, співак закликав не розчаровуватися і подякував усім за "добрі та відкриті серця".

Російський співак зробив нову заяву про хвору Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлов зажадав від громадськості припинити спекуляції на хворобі актриси Анастасії Заворотнюк і порадив усім молитися.

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Особи
Анастасія Заворотнюк Стас Михайлов
Місце
Росія
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