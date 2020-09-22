Російський співак збив чотирьох осіб у центрі Москви: його затримала поліція

Російський виконавець Ельмін Гулієв, відомий під псевдонімом Еллей, влаштував аварію в центрі Москви, в результаті якої постраждали четверо осіб. Артиста уже затримала поліція.

Так, перебуваючи за кермом автомобіля Infiniti, Гулієв на швидкості врізався в Mercedes і виїхав на тротуар, де перебували люди. Постраждалі були госпіталізовані з місця ДТП з серйозними травмами. Відкрито кримінальне провадження, пише ТАСС (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Повідомляється, що в результаті аварії 49-річна жінка отримала відкритий перелом ноги, також їй ампутували ліву стопу, у 25-річної постраждалої діагностовано перелом тазу і струс мозку. Медики зафіксували важкі травми хребта, перелом ребер і струс мозку й у 35-річного чоловіка. Ще один потерпілий відмовився від госпіталізації.

Момент ДТП потрапив на відео: на страшних кадрах чітко видно, як білий Infiniti на великій швидкості врізається в чорний Mercedes, той відлітає вбік, а машина, що збила його, вилітає на тротуар. Пізніше на місці аварії зібралася юрба людей, а також рятувальники і співробітники швидкої допомоги.

Після допиту Гулієв заявляв, що він намагався уникнути зіткнення з автомобілем, і що буде допомагати постраждалим. У той же час водій Mercedes стверджував, що машина співака мчала на червоний сигнал світлофора зі швидкістю 100-120 кілометрів на годину, а не 80 кілометрів на годину, як стверджував Гулієв.

Нагадаємо, Еллей – 26-річний співак, який народився в Баку. Він відомий за такими треками, як "Давай останемся друзьями", "По подъездам" і "Просто танцуй".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недалеко від місця аварії, яку влаштував Еллей, раніше учасником смертельної ДТП також став відомий актор Михайло Єфремов. Він на великій швидкості врізався у фургон, в результаті зіткнення водій вантажівки помер.

Суд засудив Єфремова до восьми років колонії загального режиму, вирок уже оскаржили адвокати.