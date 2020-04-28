Російський співак-трансгендер Оскар захворів на коронавірус: що відомо
Російська виконавиця Скарлетт Ля Куїн, в минулому – співак Оскар, заразилася коронавірусом в США.
Про це зірка розповіла на особистій сторінці в Istagram. За словами дівчини, вона відчула нездужання та біль в горлі ще 8 березня. Але тоді про введення карантину в Нью-Йорку і пандемії майже не говорили, а шанси на зараження вважали мінімальними. Через тиждень Скарлетт стало гірше і вона звернулася до лікарні, де їй і підтвердили діагноз COVID-19. Однак госпіталізувати співачку не стали.
"Мій лікар сказав, що нічим допомогти не може, адже ліків немає. Серйозним симптомом може вважатися тільки наявність високої температури та неможливість дихати. Він відправив мене додому і порадив лікуватися, як від звичайної застуди... У якісь дні мені було важко дихати, в інші був сильний ламаючий біль по всьому тілу, лихоманило, кидало в жар, при цьому без температури. Іноді нудило. Фішка з цим вірусом ще така, що як тільки тобі стає краще, на наступний день або під вечір симптоми відновлюються. Так тривало близько місяця", – розповіла Скарлетт.
Також вона додала, що зараз почувається набагато краще.
"Зараз я відновлююся, почуваюся краще і головне – можу дихати!" – підсумувала Скарлетт.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.