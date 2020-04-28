Російська виконавиця Скарлетт Ля Куїн, в минулому – співак Оскар, заразилася коронавірусом в США.

Про це зірка розповіла на особистій сторінці в Istagram. За словами дівчини, вона відчула нездужання та біль в горлі ще 8 березня. Але тоді про введення карантину в Нью-Йорку і пандемії майже не говорили, а шанси на зараження вважали мінімальними. Через тиждень Скарлетт стало гірше і вона звернулася до лікарні, де їй і підтвердили діагноз COVID-19. Однак госпіталізувати співачку не стали.

Скарлетт Ля Куїн Фото: instagram/scarlettlaqueenpage

"Мій лікар сказав, що нічим допомогти не може, адже ліків немає. Серйозним симптомом може вважатися тільки наявність високої температури та неможливість дихати. Він відправив мене додому і порадив лікуватися, як від звичайної застуди... У якісь дні мені було важко дихати, в інші був сильний ламаючий біль по всьому тілу, лихоманило, кидало в жар, при цьому без температури. Іноді нудило. Фішка з цим вірусом ще така, що як тільки тобі стає краще, на наступний день або під вечір симптоми відновлюються. Так тривало близько місяця", – розповіла Скарлетт.

Також вона додала, що зараз почувається набагато краще.

"Зараз я відновлююся, почуваюся краще і головне – можу дихати!" – підсумувала Скарлетт.

Скарлетт Ля Куїн Фото: instagram/scarlettlaqueenpage

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.

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