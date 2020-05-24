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24 травня • оновлено в 18:08
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Російський репер з гурту Bad Balance загинув під час пожежі у власній квартирі

5.6т
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Учасник російського реп-гурту Bad Balance, 43-річний репер Роман Алексєєв (Купер), загинув під час пожежі у власній квартирі в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram засновник гурту Влад Валов, більш відомий як Майстер Шеff.

Роман Алексєєв

Роман Алексєєв

Вконтакте @kuper_badb

Повідомляється, що пожежа сталася 23 травня. Разом із артистом загинула і його мама Людмила. 25 травня відбудеться судмедекспертиза. За словами Валова, він не залишає надії, що "Купер все ще живий".

"Купера більше немає... Купер – учасник гурту Bad Balance, колишній учасник DA 108, сольний реп-артист, голос пітерського андеґраунду. За плечима Купера сольний альбом "Йя", створення свого унікального реп-стилю й участь у безсмертному хіті "Пітер, я твій", – написав Валов.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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