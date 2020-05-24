Учасник російського реп-гурту Bad Balance, 43-річний репер Роман Алексєєв (Купер), загинув під час пожежі у власній квартирі в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram засновник гурту Влад Валов, більш відомий як Майстер Шеff.

Роман Алексєєв Вконтакте @kuper_badb

Повідомляється, що пожежа сталася 23 травня. Разом із артистом загинула і його мама Людмила. 25 травня відбудеться судмедекспертиза. За словами Валова, він не залишає надії, що "Купер все ще живий".

"Купера більше немає... Купер – учасник гурту Bad Balance, колишній учасник DA 108, сольний реп-артист, голос пітерського андеґраунду. За плечима Купера сольний альбом "Йя", створення свого унікального реп-стилю й участь у безсмертному хіті "Пітер, я твій", – написав Валов.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор, зірка серіалів "Друзі" й "Американська сімейка" Фред Віллард помер у віці 86 років.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.