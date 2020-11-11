Російський продюсер Віктор Дробиш госпіталізований з коронавірусом

Російський продюсер і композитор Віктор Дробиш госпіталізований в Москві з двобічною пневмонією. Артист отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє видання Starhit. За словами інсайдерів, Дробиш хворіє уже другий тиждень, і лікарі оцінюють його стан як середньо-тяжкий. Тому вони вирішили підстрахуватися і все ж відправили 54-річного продюсера на лікарняне ліжко, щоб уникнути ризику виникнення серйозних ускладнень.

"Почуваюся нормально, так, захворів", – підтвердив інформацію про госпіталізацію Дробиш.

До речі, попри хворобу, Дробиш продовжував працювати, правда, у віддаленому режимі. Так, він активно вів сторінку в Instagram, де анонсував нові проєкти своїх артистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор і зірка серіалу "Хто в домі господар?" Андрій Носков зізнався, що захворів на коронавірус.