Російський продюсер Барац – про програш "Кварталу 95": Зеленський цілком нас переміг

Російський актор і продюсер Леонід Барац розповів, як його команда програла студії "Квартал 95". За словами зірки "Квартету І", він особисто не знайомий з президентом України Володимиром Зеленським, але вважає його талановитою людиною.

Продюсер заявив, що йому не завжди подобається те, що каже глава держави. Про це Барац повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

Як стало відомо, декілька років тому між театром "Квартет І" і "Кварталом 95" сталася смішна ситуація. Так, команда Бараца презентувала фільм "Швидше, ніж кролики", а в цей час у Зеленського виходили його картини "Побачення" та "Кохання у великому місті".

"Зеленський зателефонував Славі Хаїту і сказав: "Хлопці, давайте якось розійдемося по датах. Підіть з нашої дати". На що йому Слава відповів: "Знаєте що? Підіть самі з нашої дати". І як же ми програли їм!" – зазначив продюсер.

Продюсер Леонід Барац "КП"

У підсумку театр "Квартет І" був впевнений, що їх чекає великий успіх та їх фільм переможе в "боротьбі". Але за словами Бараца, вони провалилися і Зеленський в цьому цілком переміг їх.

Нагадаємо, Леонід Барац є одним із засновників комічного театру "Квартет І". Також він відомий ролями у фільмах "День виборів", "День радіо", "Про що говорять чоловіки", "Гучний зв'язок" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка театру "Квартет І" Леонід Барац звернувся до хейтерів, які критикують його за підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.