Російський композитор Рибников розповів, як його донька ледь не загинула в секті

Відомий радянський та російський композитор Олексій Рибников розповів, як рятував свою доньку Анну від сектантів.

Подробицями знаменитість поділився в студії програми "Судьба человека". За словами Рибникова, дівчина потрапила в погану компанію в дев'яностих роках через свого першого чоловіка. Тоді, як зазначив композитор, вона перестала спілкуватися зі своїми батьками, які стали для неї "найлютішими ворогами". І коли він відчув, що донька "починає гинути" в цій секті – витягав її звідти усіма можливими засобами (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"У Росію в 90-і роки приїхали люди, які вишукували з інтелігенції молодь і прищеплювали їм різні психотехніки. Люди просто божеволіли. У них забирали майно. Доньку в якийсь момент почали теж в це втягувати. Я відчув, що вона гине. Вона потрапила в цю секту через свого першого чоловіка. Для неї батьки раптом стали найлютішими ворогами. Далі дійшло до божевілля. Вона потрапила в рабство до своїх вчителів. Її змусили продати квартиру. Вона потрапила в таку погану середу. Я витягав Аню усіма можливими засобами", – заявив Рибников.

Олексій Рибников і його донька Анна. колаж

Доньку композитора вдалося врятувати. Для цього Рибников звернувся до близьких й навіть найняв для Анни охорону, щоб уберегти її від повторного спілкування з представниками секти.

"Її могли спокійно позбавити життя. Це було дуже складно. Спочатку Аня пішла на контакт з братом, потім – з мамою, а слідом стала повертатися у свій нормальний стан. Потім вона поїхала з нами в Америку. Це було відновлення сім'ї. У неї народився син, і зараз більш щасливих батьків і дітей я не знаю", – підсумував він.

Олексій Рибников з донькою Анною. скріншот з відео

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