Російський гурт присвятив пісню "Доктору Лізі", яку вважають піарником війни на Донбасі

Російський рок-гурт "ДДТ" презентував кліп на пісню "Доктор Ліза". Лідер музичного колективу Юрій Шевчук написав композицію спеціально до виходу фільму про лікарку Єлизавету Глінку, яка організувала незаконний вивіз тяжкохворих дітей з окупованого Донбасу на територію РФ.

Ролик опублікували на YouTube-каналі групи. За дві години він набрав понад 10 тисяч переглядів. У центрі сюжеті кліпу – один день з життя лікарки (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кадр з кліпу "Доктор Ліза". Скриншот

"Я хоч і не знав особисто "Доктора Лізу", але завжди підтримував і захоплювався тим, що вона робить. Це непросте завдання, такі пісні писати складно – вони або народжуються відразу, або вже ніколи. Я радий, що в підсумку пісня з'явилася", – розповів Шевчук виданню Meduza.

Нагадаємо, Єлизавета Глінка загинула 25 грудня 2016 року під час катастрофи Ту-154 Міноборони РФ. Її тіло було пізніше упізнано серед жертв авіакатастрофи. Також відомо, що вона виявилася причетною до організації військової агресії Росії проти України на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавету Глінку звинуватили у співпраці з Кремлем на Донбасі, а також порівняли з нацистським доктором Йозефом Менгеле.