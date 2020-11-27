Російський гурт 'Каста' випустив емоційний кліп в підтримку жителів Білорусі і викликав захоплення в мережі

Російський репгурт із Ростова-на-Дону "Каста" опублікував кліп на пісню "Выходи гулять", в якому підтримав учасників акцій в Білорусі проти Лукашенка.

Відповідний ролик розмістили на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у відео вставили епізоди розправи силовиків над учасниками протестів. Крім того, в тексті пісні присутні рядки, які присвячені подіям в Білорусі.

У мережі користувачам сподобався новий кліп гурту. Фанати залишили безліч вдячних коментарів.

"Дякуємо за підтримку! Живе Білорусь!", "Чуваки, дякую, що тему підняли. Без сліз неможливо дивитися. Дуже складно повірити, що прямо зараз це відбувається десь недалеко", "Ми в цьому кліпі застрягли з серпня. Хлопці, дякую Вам! Величезний привіт із Мінська! ", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський гурт "Каста" випустив кліп на пісню "Они" про те, що у населення в квартирі немає води та електрики.