Російський гурт "ДДТ" випустив кліп на пісню про 2020 рік: рокерів похвалила Пугачова

Російський рок-гурт "ДДТ" презентував кліп на пісню "2020". Композицію присвячено змінам у світі, що сталися через пандемію коронавірусу.

Відповідне відео опублікували на офіційному YouTube-каналі колективу. У ньому музиканти грали й співали на кухні, а також у кімнатах недобудованої багатоповерхівки. За добу ролик набрав понад 185 тисяч переглядів (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Іде, хрестячись, рік дві тисячі двадцять, легені наші, як раніше, легкі. Поховали передчасно полеглих, сплюнули кулі, дістали вірші. Ах, нелегко... Небо так близько й далеко. Нові рими змивають грим, світ змінився, він став іншим", – йдеться в пісні.

До речі, нова робота гурта "ДДТ" сподобалася Аллі Пугачовій, про що вона написала на особистій сторінці в Instagram. Співачка подякувала музикантам за пісню, у якій вони без фальші передали правду життя.

"Дякую ДДТ за нову пісню, за відсутність фальші, за те, що так точно передали правду життя!" – похвалила роботу вона.

Шанувальники гурту також високо оцінили нову відеороботу музикантів. Вони написали безліч захоплених коментарів у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рок-гурт "ДДТ" презентував кліп на пісню "Доктор Лиза". Лідер музичного колективу Юрій Шевчук написав композицію спеціально до виходу фільму про лікарку Єлизавету Глінку, яка організувала незаконний вивіз тяжкохворих дітей з окупованого Донбасу на територію РФ.