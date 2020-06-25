Російський фільм про Чорнобиль спровокував скандал в мережі: опубліковано трейлер

У мережі з'явився трейлер до російської версії фільму "Чорнобиль. Безодня". Користувачі мережі не оцінили ролик і залишили сотні негативних коментарів.

Відповідне відео розмітили на YouTube-каналі "Central Partnership". За сюжетом, головні герої, пожежний Олексій, інженер Валерій та військовий водолаз Борис, залишаються в українському місті Прип'ять, щоб ліквідувати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Часу на розробку плану дій немає, тому група молодих героїв спускається в резервуар під реактором, де вода по годинах стрімко нагрівається (ролик дивіться нижче).

Зазначимо, що головні ролі у фільмі "Чорнобиль. Безодня" зіграли такі російські актори як Данило Козловський, Оксана Акіньшина, Філіп Авдєєв і Равшана Куркова. Прем'єра стрічки запланована на 8 жовтня 2020 року.

До речі, в кінці трейлера персонаж Данила Козловського запитує у товариша: "Валера, через що ця хр*новина рвонула?". "Через людей", – відповідає той. "Яких саме?" "Та яка різниця?". Ця репліка і обурила багатьох користувачів мережі.

"Остання фраза збентежила: "Яка різниця?". Схоже на фільм, в якому не будуть зачіпати гострих питань", "Засноване на божевільних ідеях. З трагедії зробили шоу", "Через що країна в д*пі? – Через людей. – Через яких саме людей? – Та яка різниця? Зараз вони конституцію поміняють і заживемо!", "А чого пожежники гасять днем, якщо аварія була вночі? А, втім, яка різниця?", – написали люди.

Також інші зазначили, що фільм буде більше про історію кохання головних героїв, ніж про трагедію.

"У центрі сюжету буде стояти любовна лінія. Головний герой, якого грає Козловський, першим зіткнеться з НП і відразу ж візьметься усіма силами допомагати своїм товаришам. Незабаром він сильно захворіє, але його дружина приїде в лікарню і тільки лише поглядом дасть йому сили на відновлення. Наш герой знову приїде до Чорнобиля і сам все зробить. Кінець", – зазначили вони.

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