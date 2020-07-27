Російський блогер Варламов перехворів на коронавірус і розповів про нетипові симптоми

Російський блогер Ілля Варламов розповів, що перехворів на коронавірус у легкій формі.

Про це він повідомив у своєму блозі на Live Journal, а також розкрив подробиці лікування і перерахував нетипові симптоми інфекції, з якими зіткнувся.

За словами Варламова, він відчув втому, невелику нудоту і жар після інтенсивного спортивного тренування і порахував нездужання наслідком фізичного навантаження. Вночі блогер не міг нормально спати й багато разів прокидався "то від холоду, то від пекельної спеки".

Вранці наступного дня він відчув себе погано – "ломило тіло і голова була важкою". До вечора піднялася температура до 38 градусів. При цьому, як зазначив, Варламов, у нього не було ніяких інших симптомів хвороби: ні кашлю, ні втрати нюху.

"Вранці вставати було важко: тіло трохи ломило, немов після похмілля, голова була важкою, але я знову списав все на вчорашнє тренування та неспокійний сон. Температури вранці не було... До вечора температура піднялася до 38. При цьому я не відчував, що хворий, просто слабкість і жар. Вирішив випити жарознижувальну таблетку. Через 30 хвилин стало значно легше. Я повечеряв. Їжа приносила задоволення, я, як і раніше, чудово розрізняв смак і запах. Кашлю теж не було. За відчуттями я був холодний, тіло трохи спітніло – так буває коли збиваєш температуру. Я вирішив взяти градусник, щоб переконатися, що у мене 36,6... Яке ж було моє здивування, коли градусник показав все ті ж 38! Все, як завжди, я не відчував температури, але вона була... Ніч пройшла дивною. Я довго не міг заснути", – написав Ілля.

Варламов перехворів на коронавірус і розповів про симптоми (Instagram Іллі Варламова)

Варламов проконсультувався з лікарем, який, вислухавши його розповідь, був на 99% впевнений, що блогер заразився коронавірусом. Медик прописав лікування, після чого знаменитість самоізолювався вдома.

"На 4-й день все було стабільно. Температура, здається, спала. Градусник показував 36,2, я себе відчував просто шикарно... Здав аналіз крові. Виявляється, можна викликати медсестру, яка вже перехворіла на коронавірус, щоб нікого не заражати. За непрямими ознаками аналізи підтвердили, що так, точно, у мене той самий коронавірус. Після аналізів мені сказали робити уколи клексану (це проти тромбів) в живіт. Ось це найбільша д*па. До такого мене життя не готувало! Робити уколи в живіт виявилося не боляче, але ось потім на місці уколу надовго залишається синяк", - уточнив блогер.

Варламов перехворів на коронавірус і розповів про симптоми (Instagram Іллі Варламова)

На восьмий день Варламов вперше вийшов з дому на прийом до лікаря, у висновку комп'ютерної томографії повідомлялося, що він заразився вірусною інфекцією, "з високою ймовірністю COVID-19", проте хвороба перебувала "в фазі дозволу". На наступний день на нозі Варламова з'явився висип.

"Так, це ще одна ознака коронавірусу – на тілі з'являється висип, як від алергії. Лікар пояснив, що це запізніла реакція, таке буває навіть після одужання, і не треба турбуватися. Висип пройшов на ранок і більше не повертався", – пояснив блогер.

Через місяць він здав аналіз на антитіла, тест був позитивним. Варламов зазначив, що ніхто з людей, з якими він спілкувався, навіть дружина, з якою вони спали на одному ліжку, не заразився коронавірусом.

Ілля Варламов з дружиною (Twitter Іллі Варламова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Настя Івлєєва та її чоловік співак Елджей повідомили про те, що захворіли на коронавірус. З ними проживала також її мама – вона в групі ризику.