Російський актор Валерій Гаркалін госпіталізований зі рваними ранами обличчя: що трапилося

Російського актора Валерія Гаркаліна госпіталізували зі рваними ранами обличчя та забоєм голови.

Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ. За словами інсайдерів, причиною травм 66-річного артиста стало невдале падіння. Гаркалін був госпіталізований в одну з московських клінік для надання медичної допомоги.

Валерій Гаркалін госпіталізований у Москві (фото – ndn.info)

Валерій Гаркалін – радянський і російський актор театру і кіно. У 2008 році отримав звання народного артиста РФ. Гаркалін відомий ролями в картинах "Ширлі-мирлі", "Конвалія срібляста", "Зупинка на вимогу" і багатьом іншим. Також взяв участь у численних театральних постановках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерій Гаркалін був госпіталізований в одну з московських лікарень через ускладнення під час пневмонії.