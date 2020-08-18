Російський актор Безруков приїхав з гастролями до Криму

Російський актор Сергій Безруков, який потрапив в базу "Миротворця" за незаконне відвідування анексованого Криму, знову прибув виступати на півострів.

Про це артист повідомив на особистій сторінці в Instagram. За словами Безрукова, він вийде на сцену з моноспектаклем "І життя, і театр, і кіно".

"18, 19 серпня в Ялті та Севастополі вперше за пів року вийду на сцену. Моновистава "І життя, і театр, і кіно" – напевно, найбезпечніший спектакль за теперішніх часів, на сцені я один. Глядачі від мене в 1,5 метрах, навіть більше. Так що, до зустрічі дорогі мої. Побачимося! " – написав він.

Нагадаємо: Сергій Безруков входить в список, який раніше Служба безпеки України передала Міністерству культури країни. Він складається з 14 іноземних діячів культури, в основному російських, дії яких створюють загрозу національній безпеці країни. У нього входять Єгор Холмогоров, Олег Газманов, Йосип Кобзон, Валерія Перфілова, Йосип Пригожин, Михайло Боярський, Микола Расторгуєв, Іван Охлобистін, Михайло Пореченков, Григорій Лепс і Жерар Депардьє (останній має громадянство Франції та Росії).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Безруков показав рідкісні кадри зі зйомок легендарного серіалу 2000-х "Бригада", в якому він зіграв головну роль – кримінального авторитета Сашу Бєлого.