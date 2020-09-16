Російський пропагандист і блогер "Тесак" наклав на себе руки у в'язниці

Російський пропагандист, націоналіст і відеоблогер Максим Марцинкевич на прізвисько "Тесак" наклав на себе руки в одному з челябінських СІЗО.

Йому було 36 років. Тіло Марцинкевича було знайдене в калюжі крові в одній з поодиноких камер СІЗО №3 в Челябінську, він знаходився за гратами з 2014 року, пише Telegram-канал Baza.

Факт смерті офіційно підтвердили в челябінському управлінні ФСВП. За попередніми даними, для самогубства Тесак скористався одноразовою бритвою.

Максим Марцинкевич 6 років провів за гратами. РБК

Шоумен Стас Барецький, який підтримував дружні стосунки з активістом, вказав, що його суїцид інсценований – за версією Барецького "Тесака" могли вбити.

"Я підтверджую. Там каламутна історія, ми це зараз з'ясовуємо. Він вольова людина, навряд чи б він сам на це пішов. Швидше за все, це підлаштували – він досить норовливий хлопець, хоча в душі справедливий. Ми всі в шоці", – заявив шоумен.

Також перед смертю Тесак нібито скаржився, що його хочуть звинуватити в черговому злочині – вбивство на початку 2000-х.

"Тесак" наклав на себе руки. Газета.Ру

За словами інсайдерів, Марцинкевич залишив передсмертну записку, де заявив, що не хоче доставляти неприємностей адміністрації СІЗО. Він також попросив передати своїй цивільній дружині, котра живе в Єкатеринбурзі, книгу про комунізм і його особистий щоденник. Записку він закінчив словами "Вибачте мене".

Предсмертная записка Марцинкевича. Telegram-канал "ФСИН сегодня"

Пізніше в мережі оприлюднили фото записки з іншим текстом. Марцинкевич писав: "А ви в курсі, що всі російські баби – шл*хи? Тому що жінка, що живе в країні, де немає узаконеного патріархату, де її свобода не обмежена, є шл*хою за визначенням".

Ймовірна передсмертна записка Марцинкевича. Telegram-канал "Поздняков"

Відзначимо, Максим Марцинкевич – російський громадський діяч, відеоблогер неонацистського толку, співзасновник і ідеолог неформального громадського руху "Реструкта", який діяв на пострадянському просторі. Вперше Марцинкевич отримав популярність як скінхед і лідер міжрегіонального відділення неонацистської молодіжної організації "Формат 18". Він був тричі засуджений до кримінального покарання за ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності). Останній його вирок – 10 років колонії суворого режиму – був озвучений в грудні 2018 року.

Причиною судимостей Максима Марцинкевича були ролики, що містять расистські та нацистські заклики. Також він відбував покарання за розбій і хуліганство.

Підкреслимо, в 2013 році в ЗМІ вже з'являлася інформація про самогубство Максима Марцинкевича. Через деякий час вона була спростована. Також подібні повідомлення спливали і в 2007 році. Цікаво, що інциденти відбувалися після того, як "Тесака" засуджували до тюремного ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 року засновник скандального російського пабліка "Мужское государство", активіст Владислав Поздняков був убитий в Стамбулі. Історія набула широкого розголосу в ЗМІ, однак офіційне підтвердження інциденту так і не було оприлюднено.