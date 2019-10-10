Російські ЗМІ "поховали" відому актрису

В мережі почали поширювати інформацію про те, що російська актриса театру і кіно, 96-річна Надія Каратаєва померла в кареті швидкої допомоги.

Зокрема, в Telegram-каналі "Комсомольськой правды" повідомили, що артистка останнім часом сильно хворіла. Їй стало погано вранці 10 жовтня, але до лікарні вона так і не доїхала.

Надія Каратаєва Фото з Telegram

"Стан у пацієнта був дуже поганий. Було прийнято рішення в терміновому порядку госпіталізувати Надію Юріївну. Її повезли в НДІ ім. Скліфосовського. Але по дорозі в лікарню актриса померла", — повідомило інсайдерам джерело.

Однак дочка Каратаєвої Олена Папанова спростувала ці чутки.

"Мама жива, вона в реанімації", — сказала Олена.

Надія Каратаєва Фото: fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі почали поширювати інформацію про те, що хвора на рак мозку актриса Анастасія Заворотнюк померла в лікарні.

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