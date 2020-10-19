Російські зірки про Лукашенка в новій пісні: йти потрібно з честю, а не як вусатий

Ольга Веркалець Люди 12:37, 19.10.2020 Оновлено: 12:53, 19.10.2020

Російські репери Тіматі та Єгор Крід презентували кліп на пісню "Звездопад", в якому висміяли президента Білорусі Олександра Лукашенка і назвали його "вусатим".

Ролик вже переглянули на YouTube понад 6 млн разів. Відзначимо, що в Україні кліп посів перше місце в трендах хостингу (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крід і Тіматі в кліпі "Звездопад".
Скриншот

У композиції артисти згадали мирний протест у Мінську 23 серпня. Також вони натякнули, що Лукашенко занадто затримався на посаді президента Білорусі.

"Этот Добби свободен, тут две тысячи двадцатый

Уходить надо с честью, не как вон усатый

Автомат без обоймы, на орбиту с батута

Звёзды падают с неба, не надев парашюта", – заспівали знаменитості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський телеведучий Іван Ургант висміяв "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, яка відбулася 23 вересня в Мінську.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час

Поїзд Львів-Київ зупинили через двох неадекватних дівчат: вони бігали голими і кричали. Відео

Суїциди фронтовиків: як зупинити самознищення тих, хто пройшов війну

Суд заборонив згадувати Медведчука у книзі Кіпіані про Стуса

Постраждалі в ДТП із Зайцевою отримали по 35 грн компенсації: як вони живуть через три роки