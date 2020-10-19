Російські зірки про Лукашенка в новій пісні: йти потрібно з честю, а не як вусатий

Російські репери Тіматі та Єгор Крід презентували кліп на пісню "Звездопад", в якому висміяли президента Білорусі Олександра Лукашенка і назвали його "вусатим".

Ролик вже переглянули на YouTube понад 6 млн разів. Відзначимо, що в Україні кліп посів перше місце в трендах хостингу (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

У композиції артисти згадали мирний протест у Мінську 23 серпня. Також вони натякнули, що Лукашенко занадто затримався на посаді президента Білорусі.

"Этот Добби свободен, тут две тысячи двадцатый

Уходить надо с честью, не как вон усатый

Автомат без обоймы, на орбиту с батута

Звёзды падают с неба, не надев парашюта", – заспівали знаменитості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський телеведучий Іван Ургант висміяв "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, яка відбулася 23 вересня в Мінську.