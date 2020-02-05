Російські репери влипли в гучний православний скандал

Відомими репери Slim (Слім) і Особов випустили кліп на пісню "З легким паром", який викликав обурення у прихильників Російської правослвной церкви.

За сюжетом ролика, поп РПЦ проводить час в компанії дівчат легкої поведінки, смітить грошами, поводиться розв'язно і вживає наркотики.

Особов feat. SLIMUS (Слім) - "З легким паром"

Особов feat. SLIMUS (Слім) - "З легким паром"

"Святі теж грішать. Ряси для попа – як кісам пушап", - йдеться у пісні.

Особов feat. SLIMUS (Слім) - "З легким паром"

Особов feat. SLIMUS (Слім) - "З легким паром"

"Коли ми записували цей відеокліп, ми не мали на меті когось зачепити або образити чиїсь почуття. Швидше навпаки - хотіли привернути увагу до проблеми, яка, на жаль, має місце", - розповів Особов.

Представники російського руху "Зов народу" поскаржилися в Генпрокуратуру РФ 3 лютого, через п'ять днів після виходу кліпу. Вони заявили, що ролик "викликав масу невдоволення серед православних християн" і дискредитує РПЦ. Зявителі зажадали завести на реперів кримінальну справу за статтею про образу почуттів віруючих.

Пропонуємо подивитися кліп, який став причиною скандалу:

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