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30 січня • оновлено в 01:03
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"Російські хлопці!" Відома ведуча потрапила у скандал через Україну: мережа кипить

4.6т
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Популярна американська телеведуча Елен Дедженерес назвала ансамбль імені Вірського "російськими хлопцями".

Вона опублікувала в Instagram відео з виступом українців, залишивши до нього неправильний підпис.

На цей момент одразу ж звернули увагу користувачі мережі, наголосивши, що в кадрі – українці, які виконують національний танець гопак.

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"Російські хлопці!" Відома ведуча потрапила у скандал через Україну: мережа кипить
"Російські хлопці!" Відома ведуча потрапила у скандал через Україну: мережа кипить
"Російські хлопці!" Відома ведуча потрапила у скандал через Україну: мережа кипить
"Російські хлопці!" Відома ведуча потрапила у скандал через Україну: мережа кипить
"Російські хлопці!" Відома ведуча потрапила у скандал через Україну: мережа кипить
"Російські хлопці!" Відома ведуча потрапила у скандал через Україну: мережа кипить
"Російські хлопці!" Відома ведуча потрапила у скандал через Україну: мережа кипить

Дедженерес викликала скандал через українських артистів

Дедженерес викликала скандал через українських артистів

#repost @lookatthisrussian - -

Публікація від Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Як писав OBOZREVATEL, раніше в популярній в Італії телевізійній програмі L'Eredità ("Спадщина") Україну назвали "Малоросією".

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Автор
Кирило Лютий
Місце
США
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