"Російські хлопці!" Відома ведуча потрапила у скандал через Україну: мережа кипить

Популярна американська телеведуча Елен Дедженерес назвала ансамбль імені Вірського "російськими хлопцями".

Вона опублікувала в Instagram відео з виступом українців, залишивши до нього неправильний підпис.

На цей момент одразу ж звернули увагу користувачі мережі, наголосивши, що в кадрі – українці, які виконують національний танець гопак.

Дедженерес викликала скандал через українських артистів

Як писав OBOZREVATEL, раніше в популярній в Італії телевізійній програмі L'Eredità ("Спадщина") Україну назвали "Малоросією".

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