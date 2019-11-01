"Ось це д*па": напівгола російська зірка завела мережу пікантним фото

Російська співачка, колишня солістка Serebro Поліна Фаворська вразила мережу пікантним знімком.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала лежачи на ліжку в чорній футболці й трусах, продемонструвавши "п'яту точку".
"Звички роблять нас слабкішими. Цього року я позбулася однієї дуже важливої — сліпо довіряти людям. У цьому житті сподіватися можна тільки на себе, тому що навіть ті люди, які, здається, люблять вас, в один прекрасний момент можуть вставити ніж в спину з холоднокровним обличчям", — написала Фаворська.
Поліна Фаворська
Фото: instagram/favlav
Поліна Фаворська продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/favlav
Зазначимо, що шанувальники були в захваті від пікантного кадру співачки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Поліни Фаворської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Поліна Фаворська у відвертій білизні
Фото: instagram/favlav
Поліна Фаворська сексуально позує на камеру
Фото: instagram/favlav
Поліна Фаворська у напівпрозорому боді
Фото: instagram/favlav
Спокуслива Поліна Фаворська
Фото: instagram/favlav
Поліна Фаворська засвітила голі груди
Фото: instagram/favlav
Поліна Фаворська в пікантній фотосесії
Фото: instagram/favlav
Поліна Фаворська сексуально позує на камеру
Фото: instagram/favlav
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поліна Фаворська блиснула спокусливою фігурою в білизні. Шанувальники були вражені худорбою зірки, але все ж зазначили, що виглядає вона приголомшливо.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram