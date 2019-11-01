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1 листопада • оновлено в 14:26
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"Ось це д*па": напівгола російська зірка завела мережу пікантним фото

3.3т Читати матеріал російською

Російська співачка, колишня солістка Serebro Поліна Фаворська вразила мережу пікантним знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала лежачи на ліжку в чорній футболці й трусах, продемонструвавши "п'яту точку".

"Звички роблять нас слабкішими. Цього року я позбулася однієї дуже важливої сліпо довіряти людям. У цьому житті сподіватися можна тільки на себе, тому що навіть ті люди, які, здається, люблять вас, в один прекрасний момент можуть вставити ніж в спину з холоднокровним обличчям", — написала Фаворська.

Поліна Фаворська

Поліна Фаворська

Фото: instagram/favlav

Поліна Фаворська продемонструвала "п'яту точку"

Поліна Фаворська продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/favlav

Новини
"На обличчі маска": Лобода схвилювала мережу пікантним кадром

Зазначимо, що шанувальники були в захваті від пікантного кадру співачки. Вони засипали її компліментами.

"Ось це д*па": напівгола російська зірка завела мережу пікантним фото
"Ось це д*па": напівгола російська зірка завела мережу пікантним фото
"Ось це д*па": напівгола російська зірка завела мережу пікантним фото
"Ось це д*па": напівгола російська зірка завела мережу пікантним фото
"Ось це д*па": напівгола російська зірка завела мережу пікантним фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Поліни Фаворської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Поліна Фаворська у відвертій білизні

Поліна Фаворська у відвертій білизні

Фото: instagram/favlav

Поліна Фаворська сексуально позує на камеру

Поліна Фаворська сексуально позує на камеру

Фото: instagram/favlav

Поліна Фаворська у напівпрозорому боді

Поліна Фаворська у напівпрозорому боді

Фото: instagram/favlav

Спокуслива Поліна Фаворська

Спокуслива Поліна Фаворська

Фото: instagram/favlav

Поліна Фаворська засвітила голі груди

Поліна Фаворська засвітила голі груди

Фото: instagram/favlav

Поліна Фаворська в пікантній фотосесії

Поліна Фаворська в пікантній фотосесії

Фото: instagram/favlav

Поліна Фаворська сексуально позує на камеру

Поліна Фаворська сексуально позує на камеру

Фото: instagram/favlav

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поліна Фаворська блиснула спокусливою фігурою в білизні. Шанувальники були вражені худорбою зірки, але все ж зазначили, що виглядає вона приголомшливо.

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Особа
Serebro
Місце
Росія
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