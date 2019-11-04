"Фу, вульгарщина!" Російська зірка засвітила інтимну частину тіла й нарвалася на критику

Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками відвертими фото й нарвалася на критику.

Відповідні світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в короткому топі, рукавичках і прозорих колготках, крізь які можна було розглянути її білизну. Зазначимо, що фотограф знімав Серябкіну знизу, тому інтимне місце співачки опинилося на очах у всіх.

Ольга Серябкіна Фото: instagram/serebro_official

"Час дивних питань. Візуалізуємо одну тему. Ви змушені залишитися одні в порожній кімнаті. Рівно на добу. В кімнаті немає вікон, розваг — абсолютно нічого. Але з собою можна взяти одну річ. Все що завгодно, крім девайсів із виходом в інтернет. Що це буде? Я вибираю між книгою і ліжком", — написала Ольга.

Ольга Серябкіна засвітила інтимну частину тіла Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна у відвертій фотосесії Фото: instagram/serebro_official

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію співачки. Вони засипали її негативними коментарями.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Серябкіної, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна засвітила пишні груди Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна оголила груди Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна у спокусливій білизні Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна у відвертому боді Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру Фото: instagram/serebro_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Серябкіна продемонструвала іншу фотосесію, яка викликала подив надмірною відвертістю.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.