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4 листопада • оновлено в 12:31
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"Фу, вульгарщина!" Російська зірка засвітила інтимну частину тіла й нарвалася на критику

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Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками відвертими фото й нарвалася на критику.

Відповідні світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в короткому топі, рукавичках і прозорих колготках, крізь які можна було розглянути її білизну. Зазначимо, що фотограф знімав Серябкіну знизу, тому інтимне місце співачки опинилося на очах у всіх.

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

Фото: instagram/serebro_official

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"Ось це д*па": напівгола російська зірка завела мережу пікантним фото

"Час дивних питань. Візуалізуємо одну тему. Ви змушені залишитися одні в порожній кімнаті. Рівно на добу. В кімнаті немає вікон, розваг абсолютно нічого. Але з собою можна взяти одну річ. Все що завгодно, крім девайсів із виходом в інтернет. Що це буде? Я вибираю між книгою і ліжком", — написала Ольга.

Ольга Серябкіна засвітила інтимну частину тіла

Ольга Серябкіна засвітила інтимну частину тіла

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна у відвертій фотосесії

Ольга Серябкіна у відвертій фотосесії

Фото: instagram/serebro_official

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію співачки. Вони засипали її негативними коментарями.

"Фу, вульгарщина!" Російська зірка засвітила інтимну частину тіла й нарвалася на критику
"Фу, вульгарщина!" Російська зірка засвітила інтимну частину тіла й нарвалася на критику
"Фу, вульгарщина!" Російська зірка засвітила інтимну частину тіла й нарвалася на критику
"Фу, вульгарщина!" Російська зірка засвітила інтимну частину тіла й нарвалася на критику

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Серябкіної, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна засвітила пишні груди

Ольга Серябкіна засвітила пишні груди

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку"

Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна оголила груди

Ольга Серябкіна оголила груди

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна у спокусливій білизні

Ольга Серябкіна у спокусливій білизні

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна у відвертому боді

Ольга Серябкіна у відвертому боді

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру

Фото: instagram/serebro_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Серябкіна продемонструвала іншу фотосесію, яка викликала подив надмірною відвертістю.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Serebro
Місце
Росія
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