"Фу, вульгарщина!" Російська зірка засвітила інтимну частину тіла й нарвалася на критику

Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками відвертими фото й нарвалася на критику.
Відповідні світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в короткому топі, рукавичках і прозорих колготках, крізь які можна було розглянути її білизну. Зазначимо, що фотограф знімав Серябкіну знизу, тому інтимне місце співачки опинилося на очах у всіх.
Ольга Серябкіна
Фото: instagram/serebro_official
"Час дивних питань. Візуалізуємо одну тему. Ви змушені залишитися одні в порожній кімнаті. Рівно на добу. В кімнаті немає вікон, розваг — абсолютно нічого. Але з собою можна взяти одну річ. Все що завгодно, крім девайсів із виходом в інтернет. Що це буде? Я вибираю між книгою і ліжком", — написала Ольга.
Ольга Серябкіна засвітила інтимну частину тіла
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкіна у відвертій фотосесії
Фото: instagram/serebro_official
Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію співачки. Вони засипали її негативними коментарями.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Серябкіної, якими вона дивувала прихильників у мережі останнім часом.
Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкіна засвітила пишні груди
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкіна продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкіна оголила груди
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкіна у спокусливій білизні
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкіна у відвертому боді
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкіна сексуально позує на камеру
Фото: instagram/serebro_official
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Серябкіна продемонструвала іншу фотосесію, яка викликала подив надмірною відвертістю.
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