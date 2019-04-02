Російська зірка серіалів показалася голою в душі

Російська актриса Марія Горбань, зірка серіалів "Кухня" та "Готель Елеон", поділилася в Instagram відвертим фото.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість показалася голою в душі. Інтимні зони її тіла прикрила лише густа піна.

"Якщо вам вже зовсім ніколи відпочити - значить, саме час відпочити", - прокоментувала знімок актриса.

Всього за кілька годин фотографія ТВ-зірки зібрала понад 14 тис. лайків. У коментарях фоловерів Горбань похвалили її зовнішність та фігуру.

"Ах ти пустунка", "Мм, яка ти", "Машо, маєте чудовий вигляд", "Хочу до вас", - відзначили під постом актриси.

Як писав раніше OBOZREVATEL, українська поп-виконавиця Анна Седокова, екс-учасниця гурту "ВІА Гра", здивувала своїх фоловерів в Instagram кардинальними змінами в зовнішності. Співачка зважилася на коротку стрижку.

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