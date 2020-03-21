Російська актриса, зірка серіалу "Полювання на диявола" Поліна Максимова поголила голову на камеру.

30-річна артистка виклала ролик на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскролльте до кінця новини).

Максимова поголилася заради участі в новому проекті "257 причин, щоб жити", де вона зіграла роль дівчини, хворої на рак. За її словами, з довгим білявим волоссям артистка розлучилася досить легко, але відчуття "лисої голови" викликало у зірки страх.

Максимова і Бльоданс Instagram @polinamax

"Мені здається, до голеної голові ти не можеш бути готовим просто апріорі. Хоча у мене був досвід накладання лисини на голову, але це ж все одно грим, шапочка, а своя лиса голова – це зовсім інші відчуття. Це дико, дивно, страшно. Ти відчуваєш себе вразливою, незахищеною і навіть оголеною", – поділилася вона.

Скріншот відео Instagram @polinamax

Шанувальники бурхливо відреагували на ролик Поліни Максимової. У коментарях багато з них вказали, що "захоплюються її геройством і відданістю професії".

Скріншот відео Instagram @polinamax

"Ви справжній герой! Не перестаю захоплюватися вами. Ось це данина професії!" – похвалили актрису фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 12-річна дочка російської співачки Наталії Чистякової-Іонової (Глюкози) Лідія поголила голову і пофарбувалася в фіолетовий колір.

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