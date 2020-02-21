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21 лютого • оновлено в 11:47
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Російська зірка 2000-х вийшла заміж. Фото

4.3т
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Популярна російська співачка Саша Звєрєва вийшла заміж. Її чоловіком став американець на ім'я Даніель.

Весільне торжество пройшло в Каліфорнії, США. Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Російська зірка 2000-х вийшла заміж. Фото

instagram.com/sashazvereva

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Свято було організоване в стилі бохо. На заході були присутні родичі та близькі друзі пари. Крім того, поспостерігати за самою церемонією можна було в прямому ефірі.

Російська зірка 2000-х вийшла заміж. Фото

instagram.com/sashazvereva

Російська зірка 2000-х вийшла заміж. Фото

instagram.com/sashazvereva

Зазначимо, що Звєрєва вже двічі була заміжня і у неї є троє дітей.

Російська зірка 2000-х вийшла заміж. Фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, єдина дочка українського музиканта і лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, який трагічно загинув у 2015 році, Марія-Барбара вийшла заміж.

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Автор
Марія Дідик
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