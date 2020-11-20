Російська ведуча Висоцька показала розкішний заміський будинок. Фото

Російська телеведуча Юлія Висоцька показала інтер'єр заміського особняка, в якому живе зі своїм чоловіком, режисером Андрієм Кончаловським і двома дітьми.

Так, знімками артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Сім'я проживає в елітному районі Підмосков'я – Рубльовці, повідомила "Комсомольська правда".

Садиба артистів розташована на Ніколиній горі. По сусідству з ними живе відомий російський режисер Микита Михалков.

Висоцька і Кончаловський біля свого будинку. viva.ua

Будинок-терем складений з каліброваної сосни. Як зізналася Висоцька, кілька років тому вони перебудували фамільний маєток – з двоповерхового будинок перетворився в чотириповерховий. Раніше в котеджі проживали батьки Кончаловського.

"Ми добудували один поверх і вирили напівпідвал. Так що мамин будинок, який вона побудувала для себе в 50-х, ніби "вписався" в більший – великий будинок його "обійняв", – поділився чоловік Висоцької.

Російська телеведуча показала свій особняк. Instagram Юлії Висоцької

Висоцька показала свій особняк. Instagram Юлії Висоцької

Юлія Висоцька показала свій особняк. Instagram Юлії Висоцької

За словами артистів, на місці маленької кухні тепер розташована ванна, веранду замінили зимовим садом. У старій частині особняка розмістили спальню, кабінет і спортивний зал. Просторий хол з вікнами на всю стіну і різьбленими колонами, а також величезна бібліотека – улюблені місця Юлії Висоцької.

Юлія Висоцька показала заміський будинок. Instagram Юлії Висоцької

Висоцька показала заміський будинок. Instagram Юлії Висоцької

Цокольний поверх прибудови відвели під велику кухню. Саме там проходять зйомки кулінарної передачі "Їмо вдома". Інтер'єром Юлія займалася сама. Так, наприклад, розписи на фасадах буфету і гарнітур в стилі прованс були виготовлені на замовлення за її ескізами. У будинку багато антикварних меблів і елементів декору, зокрема – раритетні вази і трьохсотлітні стільці.

Телеведуча Висоцька показала свій особняк. Instagram Юлії Висоцької

Юлія Висоцька показала свій особняк. Instagram Юлії Висоцької

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова розповіла про придбання нової квартири в центрі Москви, яка обійшлася їй в 58 мільйонів рублів (21,5 млн грн).