Російська ведуча Норкіна наклала на себе руки – ЗМІ

Російська журналістка й радіоведуча Юлія Норкіна наклала на себе руки.

Так, за версією ЗМІ, 52-річна жінка повісилася, а до цього вона тривалий час боролася з важкою хворобою, пише видання StarHit.

За іншою версією, Юлія Норкіна могла померти в результаті інфаркту. Родичі й друзі ведучої не коментують інцидент і не розкривають офіційні причини раптової смерті.

Юлія Норкіна РІА Новини

Нагадаємо, Юлія Норкіна померла на 53-му році життя, про що оголосив її чоловік Андрій Норкін. На особистій сторінці в Instagram він залишив зворушливе повідомлення:

"Юльчонка більше немає. Тут, у цьому світі, в якому вона рятувала не лише їжачків, але переважно людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 5 червня, помер відомий радянський і російський актор Михайло Кокшенов.