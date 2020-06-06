Російська ведуча Норкіна наклала на себе руки - ЗМІ

Померла російська журналістка і радіоведуча Юлія Норкіна наклала на себе руки.

Так, за версією ЗМІ 52-річна жінка повісилася, а до цього вона довгий час боролася з важкою хворобою, пише видання StarHit.

За іншою версією Юлія Норкіна могла померти в результаті інфаркту. Родичі і друзі ведучої не коментують інцидент і не розкривають офіційні причини раптової смерті.

Юлія Норкіна РІА Новини

Нагадаємо, Юлія Норкіна померла на 53-му році життя, про що оголосив її чоловік Андрій Норкин. На особистій сторінці в Instagram він залишив зворушливе повідомлення:

"Юльчонка більше немає. Тут, в цьому світі, в якому вона рятувала не лише їжачків, але в основному людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 5 червня, помер відомий радянський і російський актор Михайло Кокшенов.

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