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Російська телезірка проговорилася про весілля з Кіркоровим

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Російська телеведуча і актриса Евеліна Бльоданс зробила неоднозначну заяву про весілля з поп-королем РФ Філіпом Кіркоровим.

Так, 50-річна зірка зазначила, що якби Кіркоров покликав її заміж, вона неодмінно б погодилася. Про це йшла мова в інтерв'ю виданню "СтарХит".

За словами Бльоданс, раніше вона показала публіці спільне фото з Філіпом, де також висловила сою подяку йому за підтримку. В результаті багато користувачів почали підозрювати, що між зірками – романтичні відносини.

Філіп Кіркоров і Евеліна Бльоданс

Філіп Кіркоров і Евеліна Бльоданс

Город24

Російський продюсер і музичний критик Стас Садальський також відкрито запитав у Евеліни, чи готова вона вийти заміж за Кіркорова.

"Багато мені писали: яка гарна пара! І Стас Садальський вклинився, запитав: "Заміж підеш?" Відповіла: "Якщо покличе, із задоволенням!" А що? Такі союзи мають право на існування?" – зазначила ведуча.

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Також вона зазначила, що дійсно вважає, що такий союз має право на існування, так як у них з Кіркоровим загальні інтереси.

"У нашому віці вже є діти, вони спілкуються між собою, а нас з'єднують творчі теми. Секс? Не всі сімейні пари на ньому схиблені!" – підсумувала Бльоданс.

Уявляєте, що відчували водії стоять у пробці біля концертного залу в Алушті автомобілів, коли між ними простували велична постать Філіпа Кіркорова! Звичайно, вони не вірили своїм очам! Так само, як і я, коли зрозуміла, що на моєму творчому вечорі в залі @fkirkorov! Адже міг би просто передати пожертви на дитячий хоспіс, кошти на який ми збирали в цей вечір, але він приїхав сам і був в залі від початку до кінця. ☀️☀️☀️Как ж я відчувала твою підтримку, дорогий! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Я запам'ятаю, кожне слово, яке ти сказав мені і під час концерту і після! Дякую за твоє добре серце! Де ти, там любов! # киркоров # ФіліппКіркоров # король # благодійність # детскійхоспес # мивсеразние

Публікація від Evelina Bledans (@bledans)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Евеліна Бльоданс показала знімок в білій сукні, чим також спровокувала чутки про весілля.

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Особи
Філіп Кіркоров Евеліна Бледанс
Теги
Новини Росії шоу-бизнес
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