Російська телезірка проговорилася про весілля з Кіркоровим

Російська телеведуча і актриса Евеліна Бльоданс зробила неоднозначну заяву про весілля з поп-королем РФ Філіпом Кіркоровим.

Так, 50-річна зірка зазначила, що якби Кіркоров покликав її заміж, вона неодмінно б погодилася. Про це йшла мова в інтерв'ю виданню "СтарХит".

За словами Бльоданс, раніше вона показала публіці спільне фото з Філіпом, де також висловила сою подяку йому за підтримку. В результаті багато користувачів почали підозрювати, що між зірками – романтичні відносини.

Філіп Кіркоров і Евеліна Бльоданс Город24

Російський продюсер і музичний критик Стас Садальський також відкрито запитав у Евеліни, чи готова вона вийти заміж за Кіркорова.

"Багато мені писали: яка гарна пара! І Стас Садальський вклинився, запитав: "Заміж підеш?" Відповіла: "Якщо покличе, із задоволенням!" А що? Такі союзи мають право на існування?" – зазначила ведуча.

Також вона зазначила, що дійсно вважає, що такий союз має право на існування, так як у них з Кіркоровим загальні інтереси.

"У нашому віці вже є діти, вони спілкуються між собою, а нас з'єднують творчі теми. Секс? Не всі сімейні пари на ньому схиблені!" – підсумувала Бльоданс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Евеліна Бльоданс показала знімок в білій сукні, чим також спровокувала чутки про весілля.

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