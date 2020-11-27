Російська телеведуча отримала два роки позбавлення волі за вимагання 80 мільйонів
Російська ведуча програми "Час суда" Олена Дмитрієва вимагала 80 мільйонів рублів (близько 30 млн гривень). Їй дали два роки умовно.
Таке рішення прийняли в Замоскворецькому районному суді, пише "Московський комсомолець".
Як стало відомо, телевізійна суддя була залучена до конфлікту двох бізнесменів – Олександра Бобовнікова і Олега Плотнікова.
Так, Плотніков заявив, що втратив 80 мільйонів рублів і зажадав їх від Бобовнікова. Потім Дмитрієва порадила йому "просто віддати Плотнікову 80 мільйонів рублів" і пригрозила тим, що вона нібито контролює роботу слідчих.
Бізнесмен звернувся до ФСБ, де йому видали мічені купюри, які він приніс на зустріч з Дмитрієвої та Плотніковим. Внаслідок жінка стала обвинуваченою у цій справі.
За словами телесудді, ця справа – чистої води провокація і вимог про отримання грошей з її боку не надходило.
Внаслідок Дмитрієва отримала два роки позбавлення волі умовно з дворічним випробувальним терміном.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" затримали кількох співробітників митного поста. Вони вимагали гроші у пасажирів за безперешкодне проходження митного контролю.