Російська співачка зробила зізнання про роман з Караченцовим: актор хотів покинути сім'ю

Російська співачка, зірка 90-х Азіза зробила зізнання про те, що мала роман з відомим актором Миколою Караченцовим.

Сенсаційну заяву артистка зробила в автобіографічній книзі, де описує пікантні подробиці свого особистого життя. Вона зазначила, що їхні стосунки розвивалися в 90-х роках і були дуже серйозними, пише "СтарХит".

"У книзі я пишу про стосунки з Колею Караченцовим. Це було давно, в кінці 90-х. Дійшло до того, що він збирався піти з сім'ї. Я бачила, що він дуже чесний, і він вирішив би це питання з Людою (Поргіною, дружиною Караченцова – Ред.)" – зазначила Азіза.

Караченцов мав роман з молодою співачкою Колаж: Noteru

Відзначається, що перейти на новий рівень стосунків коханцям так і не вдалося. Співачка пригадала, що, коли її мама дізналася про цю інтрижку, то суворо заборонила їй руйнувати чужу сім'ю.

"Вона сказала: "На чужій біді щастя не побудуєш". Причому дружина Караченцова все знала. Мені здається, він і не приховував. Я нічого у неї не вкрала, на собі його не одружила. Тим більше все так склалося трагічно, що я зрозуміла: це знак згори", – розповіла співачка, очевидно натякаючи на ДТП, в якому постраждав актор.

Микола Караченцов і його дружина Людмила Поргіна СтарХит

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянський і російський актор Микола Караченцов помер в жовтні 2018 року. До свого 74-річчя Караченцов не дожив всього один день. Відзначається, що останні два дні він був у дуже важкому стані – у нього відмовили нирки. Більше року Микола Караченцов боровся з раком легенів.