Російська співачка заявила, що Корольова багато років живе окремо від Тарзана

Російська співачка Наталія Штурм розкрила пікантні деталі особистого життя зіркового подружжя Наташі Корольової та Сергія Глушка (Тарзана) після скандалу зі зрадою артиста.

Так, за словами жінки, Корольова вже багато років живе окремо від свого чоловіка. Такими подробицями вона поділилася на особистій сторінці в Instagram.

"Наташа Корольова багато років тому в якомусь інтерв'ю говорила, що вони живуть окремо – вона з дитиною за містом, а чоловік Тарзан – в Москві. Мовляв, йому після роботи зручніше в місті ночувати. Ну, погодьтеся такий кобель один, розпалений після еротичного шоу – Наташа просто вмовила себе не реагувати на його зради... І так буде завжди, може це її збуджує", – зазначила Штурм.

Наталія Штурм та Сергій Глушко з Наташею Корольовою. колаж

Instagram Наталії Штурм

При цьому артистка з упевненістю заявила, що попри легковажність натури, Тарзана "підберуть через хвилину", якщо Наташа Корольова захоче з ним розлучитися. Тому що він "хороший".

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