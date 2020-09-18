Російська співачка заявила, що Корольова багато років живе окремо від Тарзана

Російська співачка Наталія Штурм розкрила пікантні деталі особистого життя зіркового подружжя Наташі Корольової та Сергія Глушка (Тарзана) після скандалу зі зрадою артиста.
Так, за словами жінки, Корольова вже багато років живе окремо від свого чоловіка. Такими подробицями вона поділилася на особистій сторінці в Instagram.
"Наташа Корольова багато років тому в якомусь інтерв'ю говорила, що вони живуть окремо – вона з дитиною за містом, а чоловік Тарзан – в Москві. Мовляв, йому після роботи зручніше в місті ночувати. Ну, погодьтеся такий кобель один, розпалений після еротичного шоу – Наташа просто вмовила себе не реагувати на його зради... І так буде завжди, може це її збуджує", – зазначила Штурм.
При цьому артистка з упевненістю заявила, що попри легковажність натури, Тарзана "підберуть через хвилину", якщо Наташа Корольова захоче з ним розлучитися. Тому що він "хороший".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що у неї були інтимні стосунки з Сергієм Глушко (Тарзаном). Також вона зазначила, що після зізнання їй почала погрожувати дружина артиста і звинувачувати в крадіжці.
Пізніше дівчина запевнила, що чекає на дитину від Тарзана. Однак в ефірі шоу "На самом деле" вона зробила публічний тест на вагітність, який показав негативний результат.
Сам Сергій Глушко зізнався в зраді дружині та пояснив, що його "спокусили" і "ввели в неадекватний стан" за допомогою "набору всяких речовин".