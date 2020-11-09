Російська співачка захворіла на коронавірус і померла відразу після пологів

Російська співачка Лілія Сабірова заразилася коронавірусом і померла відразу після пологів.

Як розповів чоловік загиблої Гадель Галимзянов, дівчина була в тяжкому стані і через COVID-19 у неї були уражені легені, пише "Татар-інформ".

Так, дитина Лілії народилася мертвою, а незабаром померла і сама Сабірова. Подружжя хотіли назвати сина Джаміль.

"Лілія була дуже доброю та лагідною. Ми так сильно кохали один одного. Ми навіть жодного разу не лягали спати окремо один від одного, весь час проводили разом. Вона, як і я, намагалася дотримуватися канонів ісламу – не пропускала намази, дотримувалася посту", – повідомив чоловік виконавиці.

Лілія Сабірова заразилася коронавірусом і померла Life.ru

Варто відзначити, що Сабірова працювала в культурному центрі "Залесний". Також вона виконувала пісні російською та татарською мовами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 71-річний Куклачов розповів, що через перенесений коронавірус ледь не помер.