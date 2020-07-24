Російська співачка, яка виступала в Криму, скасувала концерти в Україні: що трапилося

Російська співачка Юлія Зіверт (Zivert), яка виступала раніше в тимчасово окупованому Криму, скасувала концерти в Україні. Їх було заплановано в Києві (4 серпня) та Одесі (24 липня).

Про скасування одеського концерту Zivert повідомила за день до заходу, написавши відповідний пост на особистій сторінці в Instagram.

Артистка також зазначила, що заходи переносяться на невизначений термін.

Концерт у Києві повинен був відбутися 4 серпня Facebook-сторінка Osocor Residence

"Мені дико шкода повідомляти вам про це. Але, на жаль, у зв'язку з продовженням карантину і закритими кордонами – Росія як і раніше "червона" зона – усі мої концерти в Україні переносяться на невизначений термін. Я знаю, як ви чекали мене. Але поки ситуація диктує нам свої правила", – написала Юлія Зіверт.

Zivert скасувала концерти в Україні Instagram Зиверт

В Одесі вона збиралася виступити 24 липня на відкритті літньої арени "Морвокзал", якою керує компанія "Квартал-Концерт", пов'язана з оточенням президента Володимира Зеленського. Квитки на її концерт коштували від 1 000 до 2 500 грн.

Юлія Зіверт планувала виступати в Одесі 24 липня Concert.ua

Зазначимо, що Zivert виступала в окупованому Росією Криму влітку 2018 року. Захід відбувався в Ялті. Незважаючи на це, в'їзд в країну їй поки не заборонили – і в 2019 році артистка дала концерт в Києві.

Афіша з виступом Юлії Зіверт у Криму yaltaintourist.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Zivert дивно висловилась про конфлікт між Росією і Україною. Вона заявила, що у неї немає громадянської позиції й уточнила, що сама є "людиною миру і рожевою пташечкою".