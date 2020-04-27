Російська співачка Савельєва показала пікантне фото в ліжку зі своїм чоловіком

Російська співачка та ексучасниця гурту "Фабрика" Саша Савельєва поділилася пікантним фото зі своїм чоловіком Кирилом Сафоновим.

Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому закохані позували в ліжку. При цьому зазначимо, що на Савельєвій з предметів гардеробу були тільки туфлі золотистого кольору.

Саша Савельєва Фото: instagram/sasha_savelieva

Кирило Сафонов і Саша Савельєва Фото: instagram/sasha_savelieva

Шанувальники прийшли в захват від сміливого фото і засипали зіркове подружжя компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саша Савельєва показала фото, на якому позувала оголеною.

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