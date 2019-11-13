Популярна російська співачка потрапила в лікарню: що з нею

Популярна російська співачка, представниця музичного лейблу Black Star Клава Кока потрапила в лікарню.

Так, артистка відчула себе погано і втратила свідомість. Дівчину госпіталізували з попереднім діагнозом — гнійна ангіна і сильно перевтома, повідомляє "Экспресс газета".

Клава Кока Фото: instagram/klavacoca

Зазначається, що співачка відчувала себе погано останні три дні. Перед захворюванням вона перебувала на гастролях. Нещодавно і сама Клава вийшла на зв'язок з шанувальниками та опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram з лікарняної палати.

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Клава Кока Фото: instagram / klavacoca

"Хвилюються і дзвонять друзі, переживають шанувальники. Я цього не хотіла... Зараз все нормально, я перебуваю під наглядом найкращих лікарів. Я просто не розрахувала свої сили й організм дав збій. Але все буде добре, обіцяю. Піду посплю трішки, не дзвоніть, будь ласка", — написала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Баку 26 липня екстрено госпіталізували відому співачку Аніту Цой з фестивалю "Жара-2019", відкриття якого відбулося 25 липня. Виконавиця серйозно пошкодила ногу.

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