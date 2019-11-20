Російська співачка показала голі сідниці на фото: гарячий кадр

Російська співачка і екс-учасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна засвітила голі сідниці на новій фотографії.
Сексуальним кадром зірка поділилася в своєму Instagram.
Ольга Серябкіна
Інстаграм
На чорно-білому фото Серябкіна позує лише в одному короткому топі, оголивши спокусливі форми.
"Мені подобається відчувати себе сексуально. На сцені, фотосесіях, звичайному житті. І це не залежить від відвертого вбрання. Воно лише підкреслює і передає вайб іншим. Але зароджується сексуальна енергія всередині. І вона не про вульгарність. Це абсолютно жіноча енергія. Відчувати її – особливий стан", - підписала кадр Ольга.
Ольга Серябкіна
Інстаграм
Шанувальники почали захоплюватися гарячим знімком зірки і її фігурою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна зізналася, що одного разу побилася зі своєю колегою Оленою Темніковою в ліфті. Після цього відносини між співачками остаточно було розірвано.
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