Російська співачка показала голі сідниці на фото: гарячий кадр

Російська співачка і екс-учасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна засвітила голі сідниці на новій фотографії.

Сексуальним кадром зірка поділилася в своєму Instagram.

Ольга Серябкіна Інстаграм

На чорно-білому фото Серябкіна позує лише в одному короткому топі, оголивши спокусливі форми.

"Мені подобається відчувати себе сексуально. На сцені, фотосесіях, звичайному житті. І це не залежить від відвертого вбрання. Воно лише підкреслює і передає вайб іншим. Але зароджується сексуальна енергія всередині. І вона не про вульгарність. Це абсолютно жіноча енергія. Відчувати її – особливий стан", - підписала кадр Ольга.

Ольга Серябкіна Інстаграм

Шанувальники почали захоплюватися гарячим знімком зірки і її фігурою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна зізналася, що одного разу побилася зі своєю колегою Оленою Темніковою в ліфті. Після цього відносини між співачками остаточно було розірвано.

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