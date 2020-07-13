Російська співачка після Криму зібралася на гастролі до Києва і Одеси. Фото афіші
У російської співачки Юлії Зіверт (Zivert), що виступала до цього в тимчасово окупованому Криму, заплановані концерти в Києві та Одесі.
Виступ в Одесі має відбутися 24 липня, а в столиці – 4 серпня, пишуть "Крим.Реалії".
Зазначається, що квитки на її концерт продаються на сайті concert.ua, а їхня вартість становить від 1000 гривень.
У Києві організатором виступає Osocor Residence, на сайті якого квитки продаються від 2200 гривень.
Організатори самі зізналися, що минулого року вона вже виступала після відвідин Криму, тому СБУ навряд чи заборонить в'їзд до країни.
Також збереглася афіша її концерту на сайті готелю Yalta Intourist.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна прикордонна служба не пустила до України російського актора Антон Пампушного, який незаконно відвідував анексуваний Крим. Йому на три роки заборонили в'їзд до країни.